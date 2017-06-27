Vali Işın, Ağrı'da Dede Murat Cami açılış törenine katıldı

Ağrı Valisi Musa Işın, "Burada göreve başladığımda teröristler berbere gelip tıraş oluyorlardı. İnsanları götürüp sözde mahkemelerde yargılıyorlardı.

İnsanları dağlara götürüp mal ve mülklerini ellerinden alıyorlardı. Bu kardeşiniz bunların hiç birine müsaade etmedi. Görevimi ifa ettim, vicdanen rahatım." dedi.

Vali Işın, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Dede Murat Camisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, cami yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bundan daha güzel bir hizmet olamaz. Bu ebedi bir yatırımdır." dedi.

Valiler Kararnamesi ile Merkeze Valiliğine atandığını anımsatan Işın, şöyle konuştu:

"Ağrı'da 2 yıl 4 Ay çalıştım. Ama maalesef yarın ayrılacağım. İzzetim ve şerefimle çalıştım. Nasıl geldiysem öyle gidiyorum. Herkes bilsin ki Musa Işın görevini layıkıyla yapmıştır. Buna bütün Ağrı halkı şahittir. Yatırımlardan tutun, terörle mücadeleye kadar. Belediyeyi devir aldığımızda hazırladığımız projelere kadar gece gündüz demeden çalıştık. Burada göreve başladığımda teröristler berbere gelip tıraş oluyorlardı. İnsanları götürüp sözde mahkemelerde yargılıyorlardı. İnsanları dağlara götürüp mal ve mülklerini ellerinden alıyorlardı. Bu kardeşiniz bunların hiç birine müsaade etmedi. Görevimi ifa ettim, vicdanen rahatım. Benim bir tek kaygım vardı. Göreve başladığım gibi lekesiz ve pürüzsüz buradan ayrılmak. Çok şükür öyle başladım ve izzetimle de, şerefimle de ayrılıyorum."

Ağrı'nın kalkınması için çaba gösterdiğini ifade eden Vali Işın, "Milletimin hizmetkarıyım. Bir insana yardım ettiğimizde, iki tuğla üst üste koyduğumuzda bu bizi mutlu ediyor. İyi niyetle çaba gösterdik. Hükümetimize de sizlerle çalışmayı nasip ettiği için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kentte görev süresi boyunca sürekli kötülerle mücadele ettiğinin altını çizen Işın, şunları kaydetti:

"İşler beni yormadı. Ne terör, ne de yatırımlar beni yordu, ne de başka bir şey. Kötü insanlar beni yordu. Kötülerle mücadele benim mücadelem değildi. Sizin mücadelenizdi. Sizin adınıza yaptım. Ben 'beytülmal'a el sürdürtmedim. Gerek belediyede gerek özel idarede. Haram yemediğim gibi yedirtmemeye de gayret gösterdim. Allah bize bunu nasip etmesin. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin."

Dede Murat Camisi Dernek Başkanı Kasım Bulan ise, cami hakkında bilgiler vererek, kendilerine destek veren hayırsever vatandaşlara ve Vali Işın'a teşekkürlerini iletti.

Konuşmalardan sonra İl Müftüsü İbrahim Gemici tarafından okunan duanın ardından tekbir getirilerek cami açılışı gerçekleşti.

Programa, Vali yardımcıları Ejder Demir ile Kamil Aksoy, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Abdulhalik Karabulut, İl Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

27 Haziran 2017 , Salı

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