Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe'den Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Gökçe “Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’i büyük bir huşu içerisinde geride bırakarak sabrın, şükrün ve hidayetin mükâfatı olan Ramazan Bayramı’na hep birlikte ulaşmış bulunmaktayız. Bayramlar toplumsal hoşgörü ve dayanışma içerisinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, merhametin ve muhabbet ikliminin en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir.

Milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve bütünleştiren bu ulvi değerlerin; toplumun tüm kesimlerini kuşatmasını, bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Ağrı'lı hemşerilerimin, Yüce Milletimizin ve Âlem-i İslamın Mübarek Ramazan Bayramını kutlar; sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan dilerim." dedi.



26 Haziran 2017 , Pazartesi

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