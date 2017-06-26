Ağrı'da 103 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 103 kilo 242 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu sınır kapısında boş bir tırı durdurdu.

Güvenli alana çekilen tırda yapılan detaylı aramada, "zula" diye tabir edilen gizli bölmelerde 100 paket içerisinde 103 kilo 242 gram eroin ele geçirildi.



26 Haziran 2017 , Pazartesi

Bu haber toplam 19 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.