Ağrı Beşir Derneği Temsilciliğinden 300 Aileye Bayramlık Kıyafet

Ağrı Beşir Derneği Temsilciliği hayırseverlerin desteğiyle Ağrı'da bulunan Suriyeli, Afganlı ve İhtiyaç sahibi 300 aileye bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu.

AĞRI GÜNCEL MEDYA AJANS/ Ağrı Beşir Derneği Temsilciliği hayırseverlerin desteğiyle Ağrı'da bulunan Suriyeli, Afganlı ve İhtiyaç sahibi 300 aileye bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu.

HZ. Peygamber '' Kendisine veya başkasına ait her hangi bir yetimi görüp gözetmeyi üstlenen kimse ile cennette işte şöyleyiz " diyerek Şahadet parmağıyla orta parmağını işaret ederek etmişlerdi. (Müslim,züht, 2).Buna karşılık ,yetime kötü davranıp, yardım elini uzatmayanlar kınanmıştır (Nisa,4/2,3,5,6,10;En'âm, 6/152) Hadisleriyle açıklamasını yapan Ağrı Beşir Derneği Temsilci Başkanı Umut Oğur ; "BİR KAP BİR KALP" sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde tespit ettiğimiz 300 yetim aileye Bayramlık kıyafet yardımında bulunduk. Bizim için çocuklarımızın yüzünü güldürmek önemli. Bayram öncesinde yetim çocukları sevindirmek istediklerini ifade eden Başkan Oğur, "Dernek olarak ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek yardımı yapıldı. Yardım kolisi yardımında da bulunduk.

Güzel çalışmalarımızı, yetim çocuklara bayramlık hediye ederek zenginleştirmek istedik. Bu kardeşlerimizin yüzlerinde tebessümü görmek bizleri de mutlu ediyor. Onlar hepimize birer emanettir. Koruyup ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Bu insani bir görevdir diyen Başkan Oğur; yetim çocuklara yönelik çalışmaların Ramazan Bayramı sonrasında da devam edeceğini belirten Oğur; bağışçılarımızdan Allah razı olsun onların desteğiyle de emanetlerimizin yüzünü güldürdük ifadelerini kullandı.

23 Haziran 2017 , Cuma

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