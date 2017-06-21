Ağrı İHH’dan 500 Yetim ve Öksüz Çocuğa Bayramlık Kıyafet

Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği Ankara İHH’nın ve hayırseverlerin desteğiyle kentteki 500 yetim ve öksüz çocuğa ramazan bayramı öncesinde kıyafet yardımında bulunuldu.

Ağrı İHH İnsani Yardım Derneğince hayırseverlerin desteğiyle kentteki 500 yetim ve öksüz çocuğa giysi yardımında bulunuldu.

Dernek görevlilerince bir mağazaya götürülen yetim ve öksüz çocuklar, diledikleri kıyafetleri ve ayakkabıları seçti. Seçtikleri kıyafet ve ayakkabılar alınarak kendilerine armağan edilen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kerem Engin, yaptığı açıklamada, her yıl yetim çocuklara bayramlık hediye ettiklerini belirtti.

Engin, "Yardım anlayışımızın temelinde 'Kutsal emanetlerimiz' olan yetim çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın eğitimleri, sağlıkları ve barınmaları ile ilgilendiğimiz gibi her bayram öncesi çocuklarımızın sevincine ortak olmak, bayramı onlara hediye etmek adına bu tür faaliyetler düzenlemekteyiz." dedi.

İHH'nin, Türkiye'nin 81 ilinde çocukları bayram öncesi sevindirdiğini söyleyen Engin, şöyle konuştu:

"Amacımız 500 çocuğumuzu sevindirmek. Çalışmalarımız merkezdeki 18 mahalle ile 7 ilçede devam ediyor. Buradan bağışçılarımıza sesleniyoruz. Bir çocuğumuza bayramı hediye etmek için 120 TL yardımda bulunabilirler. Bu çocuklarımızın gülüşlerine katkıda bulunabilirler. Bu çocuklarımızın kalbinde yer edinebilir, dualarına talip olabilirler. İHH İnsani Yardım Vakfımızı destekleyen bütün bağışçılarımıza, aynı zamanda Ankara İHH'ya da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Ankara İHH İnsani Yardım Derneği Üyesi Birol Baysal da Ankara İHH olarak Ağrı'yı kardeş il ilan ettiklerini ve 5 yıldır kente gelip yetim ve öksüzlere yardımda bulunduklarını belirtti.

Ağrı İHH'nın yetimlere ulaşmada bir köprü olduğunu dile getiren Baysal, "Rabbim inşallah bu çalışmalarımızı bereketlendirir. Çocuklarımıza, ailelerimize yardımda bulunarak sevinçlerine ortak olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

21 Haziran 2017 , Çarşamba

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