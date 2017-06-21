Ağrı Valiliğine Süleyman Elban atandı

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın merkeze alındı, Ağrı valiliğine Bilecik Valisi Süleyman Elban atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre; Ağrı Valisi Musa Işın merkeze çekilirken yeni vali olarak Bilecik Valisi Süleyman Elban atandı.

Vali atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yayımlanan kararnameye göre; aralarında Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın ile 19 vali merkeze atanırken, 41 ilin valisi değişti ve 12 kaymakam vali olarak çeşitli illere atandı.

Kararnamede, Ağustos 2015 tarihinden bu yana Ağrı Valiliği görevini sürdüren Musa Işın'ın merkez valiliğine atandığı belirtildi. Vali Işın'nın yerine ise Bilecik Valisi görevini yürüten Sülayman Elban yeni vali olarak atandı.

Sülayman Elban Kimdir

6 Haziran 1969 tarihinde Kırşehir’de doğdu. İlköğrenimini Almanya ve Kırşehir, ortaöğrenimini ise Kırşehir’de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde mezun oldu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzman yardımcılığı görevlerinden sonra 1994 yılında Eskişehir Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1995-1996 yıllarında sekiz Ay süre ile dil ve kamu yönetimi eğitimi için İngiltere de bulundu. Edirne-Havsa Kaymakam Vekilliği, Samsun-Yakakent ve Elazığ-Karakoçan Kaymakamlığı görevlerinin ardından 2003 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü şube müdürlüğüne atandı. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görev yaptı.

İlki 2003 Yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mahalli İdareler alanında, diğeri de 2008 Yılında Portsmouth Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği alanında PPP konulu olmak üzere iki adet yüksek lisans çalışması bulunmaktadır.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde görev yaptığı 13 yıl boyunca mahalli idareler reformu kapsamında hazırlanan kanunlar ile diğer ikincil ve alt düzenlemelerin çalışmalarında yer aldı. Mahalli idareler alanında düzenlenen bir çok eğitim faaliyetinde eğitimci olarak görev almıştır. Bu alanda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bilecik Valiliği görevini yürütürken Bakanlar Kurulu kararıyla Ağrı Valisi olarak atandı.

21 Haziran 2017 , Çarşamba

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