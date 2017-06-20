Vali Işın Şehit Ve Gazi Aileleri İle İftarda Buluştu

Vali Işın, Diyadin ilçesinde şehit ve gazi aileleri için düzenlenen iftar programına katıldı.

Ağrı Valisi Musa Işın, devlet olarak bölge halkının ailesine, devletine ve milletine saygılı insanca yaşamasını istediklerini, devlet bunu yapamaya çalışırken terör örgütünün de bunu devirmeye çalıştığını belirterek, "Buradan teröristlere sesleniyorum. Siz kimsiniz? Kim? Siz bir avuç çapulcusunuz, bu devletle baş edemezsiniz" dedi.

Işın, Diyadin ilçesinde şehit ve gazi aileleri için düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, devletin şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduğunu söyledi.

Devletin zengin olduğunu ve hiçbir vatandaşı yalnız bırakmayacağını belirten Işın, "Fakirine, dul ve yetimine, şehit yakınları ile gazilerine sahip çıkıyor. Biz birbirimizi sevmek ve kucaklaşmak zorundayız. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi hep seveceğiz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi hiçbir zaman namerde muhtaç etmiyoruz ve etmeyeceğiz de." dedi.

Diyadin halkının terörden çok çektiğini, geldikleri günden beri terörü destekleyenlere gittikleri yolun yanlış olduğunu söylediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın ve onun yandaşlarının yolundan gitmeyin' dedik. Çok söyledik, çok yalvardık. 'Bu yol çıkmaz yoldur' dedik. Allah'ın yolunu bırakıp, it sürüsünün yolunu takip edenlerin sonu uçurumdur. Siz Allah'ın yolunu takip edeceğinize, Peygamber Efendimizi rehber edineceğinize terörist başlarını ve onların uşaklarını takip ederseniz, gideceğiniz yer hüsrandır. Ama artık biraz aklımız başımıza geldi. Bu yolun çıkmaz yol olduğunu hepimiz anladık. Ağır bir faturayla anladık. Bütün Doğu halkı, Kürtler'in büyük bir kısmı bunu anladı. Ancak aklını kiraya vermiş olanlar müstesnadır ve onların akıbeti bunlarla beraber yok olmaktır."

Konuşmasının sonunda teröristlere gözdağı veren Işın, "Buradan teröristlere sesleniyorum. Siz kimsiniz? Kim? Siz bir avuç çapulcusunuz, bu devletle baş edemezsiniz. " diye konuştu.

Işın, PKK'nın dış güçler tarafından kullanıldığına işaret ederek, örgüt başlarının Kandil'de keyif sürerken maşalarını da sahaya sürdüğünü belirtti.

Işın, "PKK terör örgütünün başındaki baronlar Kandil'de keyfini sürerken, onları kullanan Avrupalı maşalar da sizi sahaya sürüyor, aklınızı başınızdan alıyor ve ondan sonra 'gidin annenizi, babanızı, amcanızı, akrabanızı öldürün' diyor. Biz devlet olarak bölge halkının ailesine, devletine ve milletine saygılı insanca yaşamasını istiyoruz. Devlet bunu yapamaya çalışıyor, terör örgütü de bunu devirmeye çalışıyor. Onlar Kürtlerin bir gözünde yaş olsun, evlerinde Ekmek olmasın, dinini imanını bıraksın istiyor. Bunların tek bir reçetesi var. Bu ülkeyi sürekli huzursuz etmek, fitne tohumları ekerek insanları birbirine düşürmek. Çünkü onların Batılı baronları böyle istiyor. Bunlar dinsizdir, Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Peygambere düşmandır. Bunlar alçak hainlerdir, başka bir şey değil." diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

20 Haziran 2017 , Salı

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