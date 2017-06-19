Vali Işın, Huzur Evi Sakinleri ile İftar Yaptı
Ağrı Valisi Musa Işın huzur evinde kalan yaşlı vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.
Huzur evinde kalan yaşlı vatandaşlar için özel bir restaurant'ta gerçekleştirilen iftar programına Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, eşi Tuba Işın ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Şafii Erim ve huzurevi sakinleri katıldı. Vali Işın, eşi Tuba Işın ile birlikte masaları tek tek dolaşarak huzur evinde kalan yaşlı vatandaşlarla sohbet edip sorun ve sıkıntıları dinledi. Program iftar yemeğinden sonra sona erdi.
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