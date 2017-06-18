Patnos'ta 700 aileye ramazan yardımı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ihtiyaç sahibi 700 aileye ramazan yardımı yapıldı.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, ilçe merkezi ile köylerde yardıma muhtaç aileler tespit edildi.

Oluşturulan listeler doğrultusunda görevliler, içinde çeşitli gıda malzemeleri bulunan yardım paketleri oluşturdu.

Görevliler, bu paketleri 100'ü Suriye uyruklu 700 aileye dağıttı.

Patnos Kaymakamı Engin Yalçın, yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli ailelere destek olmak için bu çalışmanın yapıldığını belirterek, "Amacımız, yardıma muhtaç ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını karşılayarak hak sahibi ailelerimize ekonomik destek vermekti. Ayrıca ramazan ayını daha rahat ve huzurlu geçirmelerini sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

Vakıf Müdürü Hacer Özkılıç da gelen talimatla ciddi bir çalışma yaptıklarını ve bunun sonucunda ailelere gıda paketi ulaştırıldığını aktardı.

18 Haziran 2017 , Pazar

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