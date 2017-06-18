İHH'dan Doğubayazıt'taki 100 Aileye Ramazan Yardımı

Ağrı İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH)'dan Doğubayazıt'taki 100 Yetim Aileye Gıda Yardımı

AĞRI GÜNCEL MEDYA AJANS/ Ramazan ayının başlangıcıyla beraber çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği bir yandan Ağrı Merkezindeki 17 mahallede yetim ve muhtaç ailelelere gıda kolileri dağıtırken bir yandan da merkeze bağlı ilçelerde yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Dernek temsilciliği tarafından Doğubayazıt'ta ikamet eden hane reislerini kaybetmiş olan 100 yetim aileye içinde şeker,yağ,bakliyat ve kahvaltılık malzemelerinin bulunduğu gıda kolileri dağıtıldı.Ramazan ayının bir rahmet ve bereket iklimi olduğunu dile getiren dernek yetkilileri inşallah önümüzdeki günlerde Doğubayazıt ilçemize yönelik yardım çalışmalarına devem edeceklerini belirtiler.

18 Haziran 2017 , Pazar

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