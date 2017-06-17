Bakan Arslan: Bu memleket hepimizin

Bakan Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ile kardeş il olarak belirlenen Ağrı ve Kahramanmaraş belediyeleri tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Birilerine karşı bu vatanı savunmak gerekiyorsa biz diline, dinine, mezhebine, etnik yapısına bakmadan millet olma şuuruyla meydanlara çıkarız ve düşmanlara ders veririz. Bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Bakan Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ile kardeş il olarak belirlenen Ağrı ve Kahramanmaraş belediyeleri tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Arslan, Kahramanmaraş'tan gelenlerin verdiği destek ve yaptıkları katkıyla gönül köprüsüne bir halka daha eklediklerini, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Başbakan Binali Yıldırım'ım önderliğiyle AK Parti Genel Merkezi'nin başlattığı çok değerli projenin bir örneğini gördüklerini belirtti.

Gönül köprüsü projesinin bir güne has olmadığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Başlatılan ve inşallah bundan sonra da çok uzun soluklu devam edecek olan bir proje. Bu proje nasıl ki insanımızın hayatını kolaylaştırmak için denizde, dere üzerinde, nehirde, dağlarda köprüler yapıyor isek gönüller arasındaki arasındaki köprüyü yapmak adına başlatılmış bir şey. Bin yıldır bu coğrafyada kardeşçe yaşamışız. Diline, dinine, etnik yapısına bakmamışız, kardeşiz demişiz. Nasıl bin yıldır bu kardeşlik büyümüş, bugünlere gelmiş, işte o günlerde kurulan ve bugünlere gelen gönül köprüsü sayesinde. İnşallah biz de ecdattan aldığımız ders ve dinimizin emrettiği üzere bu gönül köprüsünü sonsuza dek yaşatacağız."

- "Bu milletin kardeşliğiyle, birliğiyle, beraberliğiyle oynamayın"

Bakan Arslan, "Bu dostluk, kardeşlik ve birliği pekiştireceğiz. Kime inat. İster içeride ister dışarıdaki düşmanlara inat. Hainlere inat, bizi satan bizden gözüken hainlere inat devam ettireceğiz. Hiç şüpheleri olmasın, hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Ecdadın Sarıkamış'ta, Çanakkale'de omuz omuza, diline dinine bakmadan bu coğrafyanın selameti için, bu toprakların gelecek nesillere bırakılması adına ecdadın ayrım yapmadığı aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"Bunu 15 Temmuz'da yedi düvele ispat ettik. Birilerine karşı bu vatanı savunmak gerekiyorsa biz diline, dinine, mezhebine, etnik yapısına bakmadan millet olma şuuruyla meydanlara çıkarız ve düşmanlara ders veririz. Bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bunu 100 sene önce de biliyorlardı ama birileri yeni neslin bu toprakların kıymetini bilmeden yetiştiğini, dünyadan haberdar olmadığını zannederek bir sınamaya kalkıştı ve dersini sadece dedelerden, ninelerden değil 15 yaşındaki gençlerden de aldı. Biz inşallah verdiğimiz bu dersle dışarıdakilere de içeridekilere de dedik ki aklınızı başınıza devşirin. Bu milletin kardeşliğiyle, birliğiyle, beraberliğiyle oynamayın. Hele ki ecdadın kanıyla sulayıp, bize vatan olarak bıraktığı toprakları parçalamaya, parçalama düşüncesine dahi tenezzül etmeyin. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz önemli ama ecdadın emanet olarak bıraktığı bu vatan topraklarını mağmur etmek, bu ülkeyi ileriye taşımak gibi bir sorumluluk olduğunun da bilincindeyiz."

- "Çok testten geçtik, sıkıntımız yok"

Arslan, Ağrı'ya 2002'ye kadar yapılan yol miktarının 17 kilometre olduğunu ve son 14 yılda yapılan bölünmüş yol miktarının 330 kilometreye çıkarıldığını açıkladı.

Ağrı'ya bakanlık olarak 14 yılda 1,78 milyar lira harcadıklarını bildiren Arslan, "Ağrı'da 2002'de sadece 8 bin 307 kişi uçmuşken, geçen yıl 239 bin kişi uçmuş. Ağrı'da mobil baz istasyonu 2002'ye kadar 32 idi şimdi 777. Telefon çekmeyen yerlerimiz var, bakanlık olarak evrensel hizmet fonu kapsamında ülkemizin telefon çekmeyen yerlerine baz istasyonlarını biz kuracağız. Bu kapsam da Ağrı ve ilçelerine baz istasyonları kuracağız. Geniş bant abone sayısı 2002'de sıfırdı şimdi 371 binin üzerine çıktı. Bu nereden nereye geleceğimizin göstergesi." ifadesini kullandı.

Arslan, şu görüşlerini aktardı:

"Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızın önderliğinde biz milletvekillerimizle birlikte görev alan valilerimiz, Belediye başkanlarımız ve sorumlu arkadaşlarımızla sizin hizmetlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bunun tek bir şartı var. Bütün hainlere rağmen, bütün hainliklere rağmen bin yıldır olduğu gibi sonsuza kadar birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden taviz vermeden yolumuza devam etmek. Bu konuda çok testten geçtik, bizim sıkıntımız yok. Sıkıntısı olanlar, bizim testten geçtiğimizi bilmeyenler ve hainlere dış güçlere maşalık edenler. İnşallah onlarda bugüne kadar derslerini aldılar."

- "Bu memleket hepimizin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan da milli ve manevi değerlerine sahip çıkan Ağrılılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kan, tüm yurtta olduğu gibi Ağrı'da da 15 Temmuz'da herkesin demokrasi için mücadele verdiğini anımsatarak, "Biliyorum ki ülkemizi sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, başörtülü, başörtüsüz diye ayırmak isteyenler başarılı olamadılar, Ağrı'da da başarılı olamadılar, asla da başarılı olamayacaklar. Biliyorum ki Ağrı terörle mücadelede çukur siyasetçilerine asla pirim vermedi. Terörle mücadeleye, DEAŞ ile mücadeleye, FETÖ'yle mücadeleye ve PKK'yla yapılan mücadeleye destek verdi. Allah Ağrılılardan razı olsun. Gönül köprülerinin devamını getirelim, bu memleket hepimizin. Nasıl biz kardeşçe 15 Temmuz'da, öncesinde ve sonrasında nasıl mücadele ettiysek, Allah'ın izniyle Ağrı ve Kahramanmaraş kardeşliğiyle de pekiştirdiğimiz gibi bundan sonra hiç kimsenin bizi bölmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Ağrı Valisi Işın ise kendilerine bugüne kadar proje, tecrübe, maddi ve manevi olarak desteklerini esirgemeyen Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve ekibine teşekkür ederek, "Bugün gönül bağı kurulmuştur, teşekkür ediyoruz. İşte biz bunu istiyoruz. Biz diyoruz ki Kahramanmaraş'ta bizim olsun, Ağrı'da bizim olsun. İstanbul'da bizim olsun Van'da bizim olsun. Diyarbakır'da bizim olsun Kayseri'de bizim olsun. 80 milyon kardeş olsun, el ele olsun, gönül gönüle olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, Kahramanmaraş belediyesince 15 tekerlekli ve 5 akülü arabanın engelli vatandaşlara dağımı yapıldı.

Programda, Kahramanmaraş'tan gelen grup ile Ağrılılar iftar sofrasında hep birlikte oruçlarını açtı. Bakan Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan ve diğer davetliler daha sonra kentten ayrıldı.

17 Haziran 2017 , Cumartesi

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