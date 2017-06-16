TKDK çağrı ilanına çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD-II’nin 2. ÇAğrı ilanına çıktı.

103 Tedbiri olarak ifade edilen, “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinde çıkılan çağrının ilan metni 12 Haziran 2017 tarihi itibariyle kurumun web adresinde yayınlandı.

TKDK Ağrı İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, IPARD II Programının İkinci Başvuru Çağrı ilanı kapsamında, 6-28 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacak başvuruların sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” sektöründeki projeler olacağı belirtildi.

BAŞVURU ALANLARI VE DESTEK BÜTÇESİ

Yapılan açıklamada, Söz konusu tedbir kapsamında, süt ve süt ürünleri işleme tesisleri, kırmızı et kesimhaneleri ve et ürünleri işleme tesisleri, kanatlı eti ile ilgili kesimhane ve işleme tesisleri, Su ürünleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili yapılacak projelere, yatırım tutarının yüzde 50’si oranında destek verileceği aktarıldı. Toplam destek bütçesinin ise 122 milyon 177 bin 559 avro olduğu açıklandı.

PROJE BAŞVURU TARİHLERİ

IPARD hibe destekleri için başvuruların 6 Eylül 2017 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacağı belirtilen açıklamada, Online Proje Başvuru Sisteminin 26 Eylül 2017 tarihinde Saat 21.00’da kapatılacağı, proje başvuru paketlerinin kuruma son teslim tarihinin ise 28 Eylül 2017 saat 18.00 olduğu belirtildi.

İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım sürelerinin en fazla 18 Ay olarak planlanması gerektiği belirtilen açıklamada, başvurular hakkında detaylı bilgilerin ve başvuru kurallarını içeren “Başvuru Çağrı Rehberinin” TKDK’nın resmi internet sitesinden temin edilebileceği bilgisi verildi.

16 Haziran 2017 , Cuma

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