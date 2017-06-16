Ağrı Gençlik Merkezinde İftar Programı

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdüren Ağrı Gençlik Merkezi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında gençler için iftar programı düzenledi.

Gençlik Merkezi üyeleri yanı sıra İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak lisans eğitimini tamamlamaya gelen; Afganistanlı, Endonezyalı, Etiyopyalı ve Türkmenistanlı öğrenciler iftar programında Ağrı Gençlik Merkezinde bir araya geldi.

İftarın ardından öğrencilerle Gençlik Merkezinde devam eden kurslar, atölyeler ve projeler hakkında misafir öğrencilere bilgiler verildi.

Gençlik Merkezi bahçesinde verilen iftar Programına, Spor Şube Cemil Budak, İdari Mali İşler Şube Müdürü Metin Alıcıaslan Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve Gençlik Merkezi çalışanları katıldı.



16 Haziran 2017 , Cuma

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