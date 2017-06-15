Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Bingöl'ün kuzeyi ile Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

15 Haziran 2017 , Perşembe

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