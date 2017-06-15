Diyadin'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma töreni

Ağrı Valisi Musa Işın, terör örgütü PKK'ya ilişkin, "Bu eşkıya sürüsünün arkasından yürümeyelim, bunlara muhabbet beslemeyelim. Muhabbet besleyenler, bunlarla birlikte hem burada hem de ahirette helak olacaktır.

Ağrı Valisi Musa Işın, terör örgütü PKK'ya ilişkin, "Bu eşkıya sürüsünün arkasından yürümeyelim, bunlara muhabbet beslemeyelim. Muhabbet besleyenler, bunlarla birlikte hem burada hem de ahirette helak olacaktır." dedi.

Diyadin ilçesinde 24 derslikli, içinde pansiyon ve spor salonu olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma törenine katılan Vali Işın, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yatırımlar konusunda son zamanlarda çok büyük mesafe aldığına işaret ederek, artık ilçelerde dahi birden çok yatırımın temelinin atıldığını bildirdi.

Işın, Diyadin'in, terörden en çok etkilenen ilçelerden biri olduğunu belirterek, "Diyadin, adeta üzerinden bir dünya savaşı geçmiş kasaba görüntüsünde olan yerleşim alanıdır. Bu ilçe ve ilçe halkı bunları hak etmiyor. Halkımız medeni bir halktır, Müslüman'dır, inançlıdır. Bağırmamızın, çağırmamızın, gayret göstermemizin bütün nedeni budur. Halkımızı terör belasından hep beraber kurtaracağız." ifadesini kullandı.

Ağrı'da 56 okul inşaatı, yol, köprü, kavşak ve hastanelerle beraber 3 milyar lirasıya yakın bir yatırımın sürdüğünü aktaran Işın, ilçede de bu yıl Gençlik Merkezi ve Aile Destek Merkezinin temelini atacaklarını, gençler ve kadınlara yönelik başka illerde olmayan hizmetleri yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Vali Işın, Diyadin Sera Organize Sanayi Bölgesinin temelini temmuzda atacaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bin 200 dönüm üzeri 2 bin kişinin doğrudan çalıştığı bir istihdam alanı olacak ve bu Diyadin'i çok daha ilerilere taşıyacak. Ayrıca önümüzdeki haftalarda bölgeye gelecek Rus yatırımcılar, ilçemizde 5 yıldızlı termal otel inşa edecekler. Bunların hepsi sizin için. Ayrıca bizim Diyadin Jeotermal AŞ'nin de otel projesi var. Bizim buradaki termal suda 200 derece ısı tespit edildi ve buradan enerji, elektrik üretimi yapılacak. İki baraj projemizin de mastır planları bitmiştir. İşte bütün bunlar, zenginliğimizin ve geldiğimiz noktanın işaretidir. Allah ramazanın yüzü suyu hürmetine devletimize zeval vermesin, hükümetimizin hizmetlerini daim etsin, memleketimize huzur nasip etsin, birlik ve beraberliğimizi daim etsin, bayrağımızı indirtmesin, ezanımızı susturtmasın. Huzurumuzu bozmak isteyen kötü niyetli insanların heveslerini kursaklarında bıraksın. Memleketimize musallat olan bu terör belasını üzerimizden def etsin."

Diyadin ve bölge halkının terör belasından çok çektiğini vurgulayan Işın, şunları kaydetti:

"Diyadin halkı bundan çok çekmiştir artık çeksin istemiyoruz. Diyadin halkı 16 Temmuz'da bu kararlılığını göstermiştir. Teröre sırtını dönmüştür, dönmeye de devam etsin. Terörün hiç kimseye faydası yoktur. Çocuklarımız, gençlerimizi elimizden aldı bu haydutlar. Bu eşkıya sürüsünün arkasından yürümeyelim, bunlara muhabbet beslemeyelim. Muhabbet besleyenler, bunlarla birlikte hem burada hem de ahrette helak olacaktır. Devletimiz güçlüdür. Her gün onlarcasını imha ediyor."

Vali Işın, temel atma töreninin ardından Taşlıçay ilçesine geçerek kaymakamlık tarafından verilen iftara katıldı.

Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Vali Işın, daha sonra Taşlıçay esnafını ziyaret ederek sohbet etti.

15 Haziran 2017 , Perşembe

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