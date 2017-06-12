Ağrı’daki STK’lar İylikte Yarışıyor

AĞRI GÜNCEL MEDYA AJANS/MERYEM AYDIN-DERYA ASLAN/Ağrı'da bulunan insani yardım kuruluşları Ramazan ayının başlamasıyla yardım çalışmalarına hız verdi.

SİZİ BEKLİYORLAR

Ağrı İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği ramazan ayının başlamasıyla kentteki ihtiyaç sahibi yardıma muhtaç ailelere gıda yardımlarına devam ediyor.

İHH Ağrı Başkanı Kerem Engin, İHH İnsani Yardım Vakfımız, kuruluşunun 25’inci yılında Ramazan 2017 çalışmalarına “Sizi Bekliyorlar” sloganıyla başladı. İHH, bu Ramazan boyunca milyonlarca kişiye yardım ulaştıracak.

Çeyrek asra yakın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda yaklaşık 5 milyon kişiyi sevindirmeyi hedefliyor.

Ramazan’da “Sizi Bekliyorlar” sloganı ile beş kıtaya uzun yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini uzak iklimlere taşıyacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetim iftarları düzenlenecek, yetimlere eğitim ve kırtasiye yardımları yapılacak, bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak, ihtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak.

Ağrı İHH olarak ramazan ayının ilk gününden itibaren yardımlarını başlattıklarını anlatan Başkan Engin, şöyle konuştu:

"Merkezdeki 17 mahallemizde ve ayrıca 7 ilçemizde daha öncesinde tespit ettiğimiz yetim ve muhtaç ailelere ramazan gıda kolileri ve yetim çocuklarımız için hazırlanmış olan ramazan hediye paketlerini ulaştıracağız. Gerek vakıf merkezimizin gönderdiği gerekse de Ağrı'daki hayırsever halkımızın yaptığı bağışlar sonucu ramazan ayı boyunca 1200 aileye gıda yardımı yapmayı hedefliyoruz. Ramazan ayı bir yönüyle infak, yardımlaşma ve dayanışma ayı, bu yüzden yardıma muhtaç insanlara el uzatmamız gerekir. Çünkü bu bizlerin hem islami hem de insani sorumluluğudur dedi.

BİR KAP BİR KALP

Ağrı Beşir Derneği Temsilciliği "Bir kap bir kalp" proje adıyla ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara Ramazan ayı boyunca evlerde hazırlanan sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve yetim çocuklarımızın sofralarında sıcak yemeğin eksik olmayacağını söyleyen Ağrı Beşir Derneği Temsilcisi Umut Oğur; İnşallah Ramazan ayı boyunca çalışmalarımız devam edecek. Gündüz kumanya, akşam sıcak yemek çalışmalarımız olacak. Oğur: " Hizmetlerimizi hayırseverlerin yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl özellikle Ramazan ayında daha çok aileye ulaştıklarını vurgulayan Oğur, hayırseverlere teşşekür ederek. Gelin bu Ramazan ihtiyaç sahibi ailelerimize ve yetim çocuklarımıza sıcak yemek ulaştıralım diyerek çağrıda bulundu.

500 KİŞİLİK İFTAR ÇADIRI, 300 EVE YEMEK DAĞITIMI YAPILIYOR

Ağrı Firdevs Derneği Ramazanın başlamasıyla Sıtkiye mahhalesi Ofis binası karşısında açtığı çadırla 500 kişe hizmet veriyor.

Ramazan ayının İslam alemine, Türk milletine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Ağrı Firdevs Derneği Başkanı Ercan Öztürk; "Ramazan ayı programlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ağrı sıtkiye mahallesinde bir çadırımızı açtık hizmetimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Sokak iftarları yapıyoruz. Şu mübarek ayda herkesin iftarını rahat bir şekilde açabilmesi için uygun mekanları hazırlıyoruz." diye konuştu.

Ramazan çadırlarının herkesin ihtiyacını karşılamak için düzenlendiğini belirten Öztürk, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" düsturuyla aylar boyunca çalıştıklarını bildirdi. 500 kişinin aynı anda iftarını açabileceği şekilde planlanan iftar çadırında talebe göre bu sayı bin kişinin üzerine de çıkabiliyor. Ramazan ayı boyunca her akşam faaliyette olacak olan iftar çadırında vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak. Aynı zamanda 300 eve yemek hizmetimiz devam ediyor. Ramazan ayında İhtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra şehre gelen yabancıların ve iftara evine yetişemeyenlere hizmetlerimiz devam edecektir dedi.

RAMAZANI BU HİLALİN ALTINDA PAYLAŞALIM

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Fahrettin Selçuk, migros markette stant açtıklarını belirterek, vatandaşların gıda ürünleri alarak bağış yapabileceklerini söyledi.

Kızılay Ağrı şubesi Şube Başkanı Fahrettin Selçuk: “Ağrı Migros Market'te stand açtık. Burada Kızılay görevlilerimiz çalışıyor. Ağrılıların yapmış oldukları alışverişlerin ardında orada hazır gıda paketlerini alarak Kızılay’a bağış yapabilirler. Bu paketlerimiz Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacaktır. Bu yıl Ramazan Ayı bizim için çok bereketli geçti. Bu yıl yapılan bağışlar, geçen yıl yapılan bağışlardan daha fazla oldu. Bu sene Ramazan bereketiyle geldi. İnşallah bu hafta içerisinde yavaş yavaş dağıtacağız. Kızıla’ya gönül veren insanlar ve bağışçılarımız yardım yapabilirler. Bunun dışında ise Ramazandan önce Ağrı ve ilçe Kızılay şubeleri dahil 3000 aileye kişi başı 250 tl zekat parası yardımında bulunduk. Başkan Selçuk; Kızılay gençlik kolları ekibi Ramazan ayının başlamasından bu yana her gün ihtiyaç sahibi ailelere evlerine sıcak yemek hizmetinde bulunuyorlar. dedi.

HAYRATTAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM

Ağrı Hayrat İnsani Yardım Derneği Ramazanın başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor.

Ağrı Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Belge yaptığı açıklamada; 340 ihtiyaç sahibi aileye kırmızı et dağıttık. 340 ailemizin 150 si yetim ailedir. Ayrıca şimdi kumanya çalışmamız var. Hazırladığımız 100 paket kumanya ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacaktır. ifadelerini kullandı.

12 Haziran 2017 , Pazartesi

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