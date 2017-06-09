Vali Eşi Tuba Işın teravih sonrası bayanlarla buluştu
Ağrı Valisi Belediye Başkanı Musa Işın'ın Eşi Tuba Işın Üniversite Camii bahçesinde teravih namazı çıkışında hanımlarla bir süre sohbet ederek Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.
Belediyenin kentte yaz döeminde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak hanımların da görüşlerini dinledi.
Belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün tertip ettiği teravih porgramları kapsamıda Kuran Kursu hocalarından Elif Erkuş bayanlara Ramazanla ilgili sohbet ederek soruları cevapladı. Bu esnada katılımcılara hurma ikramında bulunularak birlikte çay içildi.
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