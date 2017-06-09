Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan'dan Karne Mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yayınladığı mesajında,"Karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve güven ortamında başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmiş olduğumuza inanıyor, öğrencilerimizin yaşadığı karne heyecanını yürekten paylaşıyorum. Bugün alınan karneler öğrencilerimizin bir yıl boyunca okul yaşantılarında gösterdikleri performansın değerlendirilmesi olacaktır. Elbette bir insanın değeri rakamla ölçülemez; ancak alacağınız karneler, sizin bu ders yılındaki çalışmalarınıza ışık tutmaktadır"dedi.

Öğrencilere seslenen Turan, "Dokuz aydan beri sizler için çalan ziller bu kez tatil için çalacak ve bugün karne alarak tatile gireceksiniz. Önünüzde uzun bir yaz tatili var. Tatilinizi iyi değerlendirmeye bakın, bol bol kitap okuyun. Sizler zaman içerisinde görev ve sorumluluklarınızı tam olarak yerine getirdiğinizde başarılı bir geleceğe iyi bir hazırlık yapmış olacaksınız. Önümüzdeki öğretim yılına hazır bir şekilde dönmenizi temenni ediyorum"ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere de seslenen Turan,"Uzun bir süredir yürütmüş olduğunuz yoğun ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Öğretmenler için en güzel ve en büyük hediye başarı adına attıkları tohumları ve öğrencilerinin başarılarını görmektir. Bu bağlamda hedefimiz, Ağrı'da eğitimin kalitesini artırarak yarınlarımız için gençlerimizi yetiştirmektir. Bu açıdan başarılarınızı tebrik ediyor, ailenizle birlikte iyi bir tatil geçirmenizi diliyorum"diye konuştu.

9 Haziran 2017 , Cuma

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