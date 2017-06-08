Doğubayazt'ta Kaçak Tüp ve Akaryakıt Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonlarda bin 520 adet tüp ve bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan standartlara, kullanma kurallarına aykırılık teşkil eden ve herhangi bir tüp bayiliği bulunmayan baraka, dükkan, büfe gibi yerlerde markalı veya markasız mutfak tüpü satışı yapan işyerlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Doğubayazıt ilçe merkezinde ve ilçe merkezi dışında tespit edilen 46 farklı adrese Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce 07 Haziran 2017 günü eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlarda bölücü terör örgütünün güvenlik güçlerine karşı düzenleyeceği olası EYP'li saldırılarda kullanılan, yasak olduğu halde LPG istasyonlarından doldurularak halk sağlığını tehlikeye düşüren, İran ülkesinden doldurulduktan sonra tekrar kaçak yollarla ülkemize sokularak haksız rekabete yol açan çeşitli markalarda toplam 1520 adet kaçak tüp ele geçirilmiştir. Operasyonlarda ayrıca 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. İşyeri sahipleri hakkında haksız rekabete yol açmak, markalar kanununa muhalefet ve tüp kaçakçılığı suçlarından adli işlem başlatılmıştır" denildi.

8 Haziran 2017 , Perşembe

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