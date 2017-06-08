MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, Ağrı'da İftar Programına Katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Terörün durduğu, hırsızlık ve arsızlık bittiği Gün inanın Türkiye'de kimse işsiz kalmaz. Türkiye'nin çok dinamik yapısı, birikimleri var. Ne pahasına olursa olsun kardeşliğimize kasteden terörün bitmesi lazım. Bizl

Adan, Ağrı'da Tutak Kaymakamlığı'nca şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Tutak'ta birlik ve beraberlik havası gördüğünü belirterek, "Ağacın kurdu içinde olur misali, Türk milletinin birliğine, merhametine, kardeşliğine kurşun sıktılar." ifadesini kullandı.

MHP'li Adan, "Tutak'ta gördüğümüz heyecan bundan 4-5 yıl evvel bir başka şeyin alt yapısını oluşturuyordu. Açıkça ifade etmek isterim ki çözüm süreci altında uygulanan süreç Türk milletine ihanet eden süreç olmuştur." diye konuştu.

Adan, valilik ve kaymakamlığın yaptığı çalışmalarla ilçenin bir şantiye alanına çevrildiğini gördüğünü aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir yerinde hendek yok, hiçbir yerinde PKK'nın paçavralarıyla oraya silah sokan yok. Ama Türkiye bir dönem eşkıyaların, bu memleketin birliğine kast eden alacakların ihanet şebekelerinin, Türk devletinin, yetimin, fakirin, şehidin hakkını, hukukunu devlet oraya hizmet olsun diye imkan sağladığında bu imkanları dünyanın en modern silahlarıyla Türk askerlerini vurmak için hendeklere dizildiğini biliyoruz. Türkiye bugün oradan kurtulmuş, kardeşliğini ve beraberliğini bütün dünyaya haykırırcasına ispatlamış. Bunun en güzel örneğini yaşadığımız Tutak'ta bulunmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum. "

Terörün bitmesi durumunda işsizlik sorununun da kalmayacağına işaret eden Adan, şunları söyledi:

"Terörün durduğu gün, hırsızlık ve arsızlık bittiği gün inanın Türkiye'de kimse işsiz kalmaz. Türkiye'nin çok dinamik yapısı, birikimleri var. Ne pahasına olursa olsun, kardeşliğimize kasteden terörün bitmesi lazım. Bizler terörü bitireceğiz. Milletimizin değerlerini istismar edenler, 15 Temmuz' da alçakça, kahpece bir darbe girişiminde bulundular. Bizim devletimize kastedenler 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundular. Ağrı darbeye karşıda çok dik ve onurlu durdu. Önümüzdeki süreçte bunlar hesap verecekler. Bu millete ihanet edip, hesap vermeden hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. PKK'sı da, FETÖ'sü de bizim birliğimizin karşısında teslim olacak, hesap verecektir."

Ağrı Valisi Musa Işın da iki yıldan fazladır görev yaptığı kentte çok büyük bir iklim değişikliğinin olduğunu belirtti.

Türkiye üzerinde yıllardır oyunlar oynanmaya çalışıldığını ifade eden Işın, "Bugün Allah'a şükürler olsun Türkiye çok farklı bir noktadadır. Bu devlet bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu ezan ve camiler bizim. Dolayısıyla bu mukaddes değerlerde birleştiğimiz takdirde sırtımızı yere getirecek hiçbir kuvvet yoktur." diye konuştu.

Ülkedeki zenginlikleri kıskananların, sadece PKK terör örgütü ile değil, ondan önce de çeşitli vesilelerle milleti birbirine düşürmek istediğini anlatan Vali Işın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama bu topraklarda yaşayan 80 milyon insan bu ihanetlere hiçbir zaman fırsat vermedi. Bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Tutak bunun en güzel örneğidir. Eşkıya'dan sizi korumak bizim görevimizdir. Onların başlarında bizim demir yumruklarımız daima zonklayacaktır. Tendürek'te daha geçen gün 29 eşkıya imha edildi, ondan bir hafta önce de 9 eşkıya yok edildi. Geçen gün Çemçe'de 7 kişi daha imha edildi. Devletle kimse baş edemez. Çapulcuların, ihanet şebekelerinin, onları kullanan taşeronların niyetleri inşallah kursaklarında kalacaktır. Biz vatanımızı seveceğiz, birliğimizi seveceğiz. İslam aleminin bir sembolü ve çatısı ve merkezi olan devletimizi çökertmek istediler. Hep beraber buna izin vermedik, vermeyeceğiz."

Programa Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ile şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

8 Haziran 2017 , Perşembe

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