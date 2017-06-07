Ağrı'da Okul Bahçelerinde Fidan Dikim Etkinliği
Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2017 yılı sosyal etkinlik kapsamında 8'i merkez ilköğretim okulu, 7'si köy okulu olmak üzere toplamda 15 okulda, öğrenciler ile birlikte fidan dikim etkinliği yapıldı.
Fidanlar Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla temin edilerek bu kapsamda okullara 1000 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Çalışmalar Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube personellerince gerçekleştirildi. Yapılan etkinlik kapsamında çocuklara ağaç sevgisi, doğa sevgisi aşılanmaya çalışıldı.
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