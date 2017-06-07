Tenis’te Ağrı Rüzgari Hız Kesmiyor

Şampiyon olmayı gelenek haline getiren Ağrı’lı minik tenisçiler başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Tenis federasyonu tarafından Erzurum’da gerçekleştirilen turnuvada Ağrı'lı 3 minik sporcu şampiyonada yine başarı ile döndü.

Erzurum’da 1-4 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenen 8-9-10 yaş hafta sonu tenis turnuvasında Ağrı’lı sporculardan; Vedat Armağan 10 yaş kategorisinde şampiyon, 9 yaş kategorisinde Doğan Anak şampiyon ve Uğur Armağan 9 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Sporcuları ve Antrenörleri Fırat Balkis’i makamında ağırlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, başarıdan dolayı sporcuları ve antrenör Balkis'i kutladı. Sporculara hediye veren Alp, "Minik tenisçilerimizin gelenek haline getirdikleri bu başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Yakın tarihlerde gerçekleşen tüm hafta sonu tenis turnuvalarında şampiyon olan minik tenisçilerimizi tebrik ediyoruz. Onların başarısında pay sahibi olan antrenörleri Fırat Balkis’i ve ailelerini tebrik ediyorum diye konuştu.

7 Haziran 2017 , Çarşamba

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