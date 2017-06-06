8. Tarım ve İnsan Konulu Fotoğraf Sergisi Ağrılılarla Buluştu

Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 8. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2009 yılından itibaren “Tarım ve İnsan” başlığı altında gerçekleştirilmeye başlanan ve Deniz Bank sponsorluğunda düzenlenen fotoğraf yarışmasının 8. Sinin sergisi gerçekleştirildi.

Tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan fotoğraf yarışmasında; “Genel, Çiftçi, Öğrenci ve Tematik” kategorilerinin yanında, öğrenci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanları ve Deniz Bank çalışanları olmak üzere farklı kategoriler yer alıyor.

Yarışma kapsamında sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından 81 İlde sergilenmektedir. Bu yıl yapılan yarışmaya 529 katılımcı, 2.317 fotoğrafla katıldı. Yapılan değerlendirmede 18 eser ödül, 120 eser ise sergileme ve albüm çalışması için seçildi.

“Tarım ve İnsan” konularının işlendiği fotoğraflar Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde 6-11 Haziran 2017 tarihleri arasında sergilenerek halkımızın beğenisine sunulmuştur.



6 Haziran 2017 , Salı

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