 

6 Haziran 2017

AĞRI CİHANNÜMA’DAN İFTAR YEMEĞİ

Ağrı Cihannüma İftar yemeği düzenledi. Ağrı Merkez Camii İmamı Özkan Özalp tarafından kuranı kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra İftar yemeğine geçildi.

AĞRI GÜNCEL MEDYA AJANS/ İftar yemeğinden sonra düzenlenen programda Cihannüma İl Başkanı Numan Aktaş selamla konuşması yaptı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evinde  verilen iftar yemeğine Cihannüma Genel Başkanı Mustafa Şen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulur, Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma, Cihannüma İl Başkanı Numan Aktaş, ve Ağrı Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları katıldı.
     Cihannüma genel başkanı Mustafa sen yaptığı konuşmada İslam aleminin içindeki bölünmüşlükten duyulan acıyı hepimizin yaşadığını biliyorum. Ancak bunu giderebilmenin en öncelikli yolu  gerek bireyler gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak  birlikte hareket etme ve işbirliği içinde çalışmak ile mümkün olacaktır. İşte biz Cihannüma olarak kendimize böyle bir hedef belirledik. Dünya'nın bir çok yerinde ve ülkemizin 50'den fazla ilinde kurmuş olduğumuz teşkilatların en önemli amacı budur. Mustafa Şen, islam ümmeti olarak elimizde bulunan büyük kaynakları kullanamıyoruz. Birbirimizle çekiştiğimiz için enerjimizi boş yere tüketiyoruz. Oysa cemaatler, cemiyetler, STK'lar bu toplumun en asli unsurlarındandır. Biz bunu  yakın zamanda yaşamış olduğumuz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde çok net bir şekilde gördük.
      Zira o gün sayın Cumhurbaşkanımız henüz halkı sokağa davet etmeden önce sokakta tanklara karşı vatan mücadelesi yapan cemaat, cemiyet ve STK'larımızın  üyeleriydi. Ben burada sizlerin de oluşturduğu bir platformun olduğunu öğrendim. Bu güzel çalışmalardan dolayı sizi tebrik ediyorum.

6 Haziran 2017 , Salı Bu haber toplam 67 defa okundu.

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