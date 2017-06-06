Ağrı Mustazaflar Cemiyeti İhtiyaç Sahplerini Sevindirdi

Zengin ile fakir arasında köprü olan Umut Kervanı Platformu üyesi Mustazaflar Cemiyeti Ağrı Şubesi Ramazan ayının ilk 7 gününde 20 aileye kırmızı et 75 aileye tavuk 85 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Umut Kervanı Platformuna üye olan Ağrı Mustazaflar Cemiyeti yardım komisyonu, hayırseverlerden gelen yardımları fakir ve muhtaç ailelere ulaştırmak için çalışıyor.

Ramazan ayının gelişi ile yardımlarına hız veren Mustazaflar Cemiyeti Ağrı Şubesi Yardım komisyonu Vatandaşlardan aldığı yardımları tespit ettikleri Ailelere Ulaştırarak onların sıkıntılarını gidrmenin muhtuluğunu yaşıyor.

Yardım Komisyonu Başkanı İlhami Bulan yaptığı açıklamada;Ramazan ayının ilk haftası topladığımız yardımlarla 180 Aileye yardımda bulunduk.Bu hayırda emeği geçen tüm Müslümanlardan Allah razı olsun.Topladığımız yardımlarla 20 Aileye kırmızı et dağıttık.75 Aileye Canlı Tavuk kesip dağıttık 85 Aileyede gıda paketi dağıttık.

Hedeflerinin Bayram öncesi tespit ettiğimiz Ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu dile getiren Bulan yardım severlerden kendilerine yardımcı olmalarını hayır ve infak ayı olan bu mübarek ayda Fakir ve Muhtaçların yüzünü güldürmeleri için Hayır severlere çağrıda bulunarak Gelin bu hayır işini beraber yerinde inceleyin tespit ettiğimiz fakir aileleri sizde görün ona göre yardımlarınızı yapın.dedi

Komisyon Başkanı Bulan; Bayramda bayram ihtiyaçlarını karşılamamız gereken 100 lerce Ailemiz var ve bu aileler için hayırseverlerden yardım bekliyoruz dedi.

MUSTAZAFLAR CEMİYETİ YARDIM KOMİSYONU İRTİBAT

0536 659 74 88

Aydemir iş merkezi

Final dersanesi altı Ağrı

6 Haziran 2017 , Salı

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