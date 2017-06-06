Ağrı'da Terör Operasyonu: 7 Göz Altı

Ağrı’da PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten, terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten, terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten, terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 05 Haziran 2017 günü Eleşkirt ilçemizde ve İzmir ilinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon sonucu aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, sağlık memuru ve esnaflarında bulunduğu S.Y., M.B., E.Y., G.K., C.A., İ.A. ve V.Ş. isimli toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir." denildi.

6 Haziran 2017 , Salı

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