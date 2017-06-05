HÜDA PAR Ağrı İl Başkanlığı İftar Programı Düzenledi

Hür Dava Partisi Ağrı il başkanlığı genel başkan yardımcısı M.Ali Doyar’ın da katıldığı iftar programı düzenledi.

Düğün salonunda düzenlenen iftar programına partili yetkililerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri basın mensupları ve halk yoğun ilgi gösterdi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı, Ağrı İl Başkanı Şaban Gökhan’ın selamlama konuşmasıyla devam etti.

İftar programı öncesi Ağrı’ya gelen Doyar ve beraberindeki heyet kentte bazı esnaflarıda ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Ağrı Belediye Düğün salonunda gerçekleşen programa halk yoğun ilgi gösterdi.Programa AK PARTİ il başkanı Kemal Atmaca, SAĞLIK-SEN Ağrı Şube başkanı Fevzi Mağal, Mazlumder Ağrı Şube başkanı Yüksel Aslan, EHAD ,ÖNDER-DER, İHYAD bir çok STK temsilcisi ve Basın mensubu katıldı.

Programda bir konuşma yapan Eğitimden sorumlu Genel başkan yardımcısı M.Ali Doyar;Dünyanın bugün içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirerek ümmet olarak tek gayemizin birbirimizi sevmekten geçtiğine vurgu yaptı.

Doyar;bilindiği gibi bugün ümmet coğrafyasında Müslümanların kanı akıtılmakta hangi tarafa yüzümüzü çevirirsek çevirelim Müslümanların evleri başlarına yıkılmakta onlar yerlerinden yurtlarından olmaktadır.

Tabi böyle bir atmosferde Ramazan ayına girmek bizi derinden üzmektedir.Bugün ümmet coğrafyasına baktığımız zaman ABD olmak üzere Batılı devletlerin müdahale ettiği bütün yerlerde Müslümanlar göz yaşı dökmektedirler.



Doyar;Başı Rahmet ortası Mağfiet sonu cehennem azabından kurtulma ayıdır,bunu mutlaka değerlendirmek ve bu aydan istifade etmek lazımdır.İslam coğrafyasındaki Müslümanlara dua etmemiz lazım.

AVRUPA BİRLİĞİNDEN BİZE FAYDA GELMEZ

Biz HÜDAPAR olarak Avrupa birliğinden bize dostuk olmayacağını Avrupanın bize dost olmayacağını dostluk elini uzatmayacağını ilan ediyor ve söylüyoruz.

Avrupa birliği bugün Suriye’de asker bulunduruyor bugün Suriye’deki insanların başına bomba yağdırıyor,o Avrupa birliğiki bugün yine Irakta Müslümanların memleketini tahrip ediyor bu yüzden Avrupa birliğinden bize fayda gelmez dedi.

Refarandum değerlendirmesi

Kısa bir süre önce bir referandumdan geçtik,Avrupa birliğinin bu referandumda nasıl bir tavır takındığını hepimiz gördük .İslama ve Müslümanlara olan kinlerini aleni bir şekilde ortaya koydular.Onlar bizim onlara tabi olmamızı istiyorlar onlar kontrol edilir bir memleket istiyorlar ama biz sürü değiliz biz onların emrinin altına girecek değiliz dedi.

RAMAZAN AYI EĞLENCE AYI DEĞİLDİR

Kadir gecesine de değinen Doyar;içinde bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesini barındıran Ramazan ayı eğlence ayı değil ibadet ve ihlas ayıdır.

Birileri kalkmış hemde İslam adına haraket ettiğini söyleyen birileri bu aya gölge düşürmeye çalışıyorlar,Müslümanların Ramazan ayını oyunlarla eğlencelerle anılır hale getirmeye çalışıyorlar.Bunu kabul etmeyerek belki o saatte Müslümanların camide ibadet ettikleri saatte Müslümanları oyun ve eğlenceye davet ediyorlar.Müslüman bu konuda uyanık olmalıdır.

Rabim bu ayda hakkıyla faydalananlardan eylesin orucunuz kabul ramazan ayınız mübarek olsun dedi.

Program İstişare kurulu üyesi M.Ali Ortaç’ın okuduğu dua dan sonra ezanın okunması ile yemek yenildikten sonra program sona erdi.

5 Haziran 2017 , Pazartesi

Bu haber toplam 22 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.