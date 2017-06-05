Ağrı İHH Ramazanda 1200 Aileye Ulaşmayı Hedefliyor

Ağrı İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği ramazan ayı dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahibi yardıma muhtaç ailelere gıda yardımlarına başladı..

AĞRI GÜNCEL MEDYA AJANS/ İHH Ağrı Başkanı Kerem Engin, İHH İnsani Yardım Vakfımız, kuruluşunun 25’inci yılında Ramazan 2017 çalışmalarına “Sizi Bekliyorlar” sloganıyla başladı. İHH, bu Ramazan boyunca milyonlarca kişiye yardım ulaştıracak.

Çeyrek asra yakın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda yaklaşık 5 milyon kişiyi sevindirmeyi hedefliyor.

Ramazan’da “Sizi Bekliyorlar” sloganı ile beş kıtaya uzun yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini uzak iklimlere taşıyacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetim iftarları düzenlenecek, yetimlere eğitim ve kırtasiye yardımları yapılacak, bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak, ihtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak.

Ağrı İHH olarak ramazan ayının ilk gününden itibaren yardımlarını başlattıklarını anlatan Başkan Engin, şöyle konuştu:

"Merkezdeki 17 mahallemizde ve ayrıca 7 ilçemizde daha öncesinde tespit ettiğimiz yetim ve muhtaç ailelere ramazan gıda kolileri ve yetim çocuklarımız için hazırlanmış olan ramazan hediye paketlerini ulaştıracağız. Gerek vakıf merkezimizin gönderdiği gerekse de Ağrı'daki hayırsever halkımızın yaptığı bağışlar sonucu ramazan ayı boyunca 1200 aileye gıda yardımı yapmayı hedefliyoruz. Ramazan ayı bir yönüyle infak, yardımlaşma ve dayanışma ayı, bu yüzden yardıma muhtaç insanlara el uzatmamız gerekir. Çünkü bu bizlerin hem islami hem de insani sorumluluğudur. Bu vesile ile bütün İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyoruz." .

5 Haziran 2017 , Pazartesi

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