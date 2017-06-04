Eleşkirt'te trafik kazası: 2 yaralı
Eleşkirt ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ağrı-Erzurum karayolu Eleşkirt Sarıcan Deresi mevkinde, Ramazan Malazgirt (25) yönetimindeki 12 AR 210 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Malazgirt ile tırda bulunan Burhan Malazgirt yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırdı.
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