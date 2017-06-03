Kaymakam Erat Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, Beraberindeki Heyetle birlikte Kılıçgediği Köyünü ziyaret etti.
AĞRI GÜNCEL MEDYA AJANS/ Kılıçgediği Köy Muhtarı ve Köy Sakinlerinin davetini geri çevirmeyen Sayın Erat, verilen iftar yemeğinin ardından köylü vatandaşlarımızla sohbetti ederek istek ve taleplerinin olup olmadığını sordu. İstek ve taleplerin imkânlar doğrultusunda gerçekleştirileceğini ifade etti. Akabinde Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi tarafından yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar ve projeler hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdi ve çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Ardından davetlerinden dolayı Köy Muhtarı ve Vatandaşlarına teşekkür ederek ziyaretlerini tamamladı.
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