Ağrı’da Taşkın Riski Azaltılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Ağrı’da vatandaşların topraklarını sulama ve içme suyu elde etmek için çalışmalarına devam ediyor.

AĞRI GÜNCEL MEDYA AJANS/ DSİ Ağrı iline yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ağrı’da tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisi su yapılarıdır.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu;’’Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Ağrı ilinin de nasibini aldığını belirterek,

Doğu Anadolu Gelişim Projesi (DAP) kapsamında bulunan Ağrı ilimizde 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 197.000 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 118 milyon TL gelir artışı sağlanması, 67 adet yerleşim yerinin ve 35.000 dekar arazinin taşkınlardan korunması, HES’lerin kurulu gücünün 15MW’a çıkarılması ve 40 milyon kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir. ’dedi.

DSİ Genel Müdür Acu;’’Bu kapsamda Ağrı ilinde taşkın riskini azaltmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, Ağrı ilimizin muhtelif bölgelerindeki dere yataklarında oluşan rusubat, çöp ve atıkların temizliği için başlatılan makinalı çalışmalar aralıksız devam ediyor. ’dedi.

DSİ Genel Müdür Acu;’’2017 Makinalı Toplu Çalışma Programı kapsamında toplamda 20 civarındaki İş makinesi ile çalışmalara başlanılmış olup yaklaşık 2,5 ay içerisinde Murat, Taşlıçay ve Körçay derelerinde taşkın tehlikesi oluşturabilecek kritik noktalarda dere yatağı tanzimi yapılmıştır.Ayrıca yine aynı çalışma programı dahilinde; Doğubayazıtilçesindeki Sağdiç, Meryemana, Kanisipi, Şalvar, Kara ve Zengizor yan dereleri ile Tutak ilçesindeki Maksut 1 ve Maksut 2 yan derelerinde olmak üzere toplamda 30 km’lik dere yatağında yapılan çalışmalarla dere içerisinde biriken çöp, rusubat ve çeşitli atıkların bulunduğu tüm kirlilikler temizlenmiş ve yöre halkına temiz bir yaşam ortamı sağlanmıştır. ‘’dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu; ‘’Son olarak, ‘Bu çalışmaların yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.

3 Haziran 2017 , Cumartesi

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