Tutak Belediyesinden İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemeği

Tutatk'ta Yaşlı, Engelli ve Dul Vatandaşlara İftar Yemeği Dağıtılıyor.

AĞRI GÜNCEL MEDYA AJANS/ Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat tarafından verilen talimatla İlçe Merkezinde bulunan Yaşlı/Engelli ve Dul vatandaşlarımıza Ramazan boyunca evlerine iftar yemeği Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesince dağıtılmaktadır.

Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi olarak İlçe Merkez Taziye Evinde hazırlanan yemeklerden, 16 ailemize iftar vakti yemek dağıtılmakta olup, vatandaşlarımızın istek ve talepleri olması durumunda ise İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından gerekli notlar alınarak ilgili yerlere ulaştırılmak üzere iletilmektedir.diyen Başkan Erat; Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi olarak yapılan ve yapılacak olan tüm hizmetlerimiz Tutak Halkı içindir.dedi.

3 Haziran 2017 , Cumartesi

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