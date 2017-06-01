Ağrı İHH Mavi Marmara Olaylarının 7'inci Yılı Dolayısıyla Basın Açıklaması Yaptı

Ağrı İHH Mavi Marmara olaylarının 7’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği yazılı basın açıklamasında, “Mavi Marmara, yürüyüşüne devam ediyor” denildi.

AĞRI GÜNCEL MEDYA AJANS/ Ağrı İHH tarafından yapılan açıklamada, Mavi Marmara olaylarının üzerinden 7 yıl geçtiği belirtilerek,Filistin’e uygulanan haksız ablukayı kırarak, ihtiyaç duyulan yardımları mazlumlara ulaştırmak üzere yola çıkan özgürlük filosuna karşı uluslararası sularda girişilen terörist saldırı üzerinden 7 yıl geçti. Dünyanın 35 farklı ülkesinden 700 gönüllünün katıldığı küresel vicdanın sesine karşı İsrail’in giriştiği bu korsanlık nedeniyle, 10 kardeşimiz şehit olurken, 50’den fazlası da yaralanmıştı.

Aradan geçen zamana rağmen Mavi Marmara dünya gündeminden hiç düşmediği gibi mağdurların yürüttüğü hukuki mücadele, önümüzdeki dönemde de gündemde kalacağını göstermiştir. Batının bu güne kadar savunmuş olduğu ne kadar değer varsa hepsini yerle bir etmiş olan İsrail’e karşı uluslararası alanda yükseltilmiş olan hukuki ve insani mücadele daha bir kararlılıkla sürmektedir.

Bu, bir Türkiye-İsrail sorunu olmadığı gibi, bu sadece Filistinlilerin bir meselesi de değildir. Tüm dünyanın vicdan sahibi insanları ile Siyonist işgalciler arasındaki bir varoluş mücadelesidir.

Mavi Marmara’nın misyonunu ısrarla daraltmaya çalışan ve onu iki taraf arasındaki siyasi bir çekişmeye indirgeyen tüm yaklaşımların yanlış olduğunu özellikle vurguluyoruz. Yedinci yılında Mavi Marmara bize bir kez daha ezilen Filistin halkının davasını, Kudüs’ün mahzun konumunu ve hepsinden önemlisi Ortadoğu’daki Siyonist işgalin çirkinliğini daha gür bir sesle haykırmaktadır.

1 Haziran 2017 , Perşembe

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