Şırnak'ta Şehit Düşen 13 Askerimize Allahtan Rahmet Diliyoruz

Ağrı Güncel Medya Ajansı olarak Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit düşen 13 askerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Edinilen bilgiye göre, dün Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içerisinde 13 personelin bulunduğu AS 532 Cougar tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak saat 20.55 sıralarında düştü.Düşen helikopterdeki 13 personel şehit oldu.

1 Haziran 2017 , Perşembe

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