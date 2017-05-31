Başkan Işın'dan 500 Öğrenciye Kıyafet Yardımı

Ağrı Valisi Musa Işın eşi Tuba Işın ile birlikte ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın eşi Tuba Işın ile birlikte kent merkezi Küpkıran Mahallesi İlköğretim Okulunda eğitim gören maddi durumları iyi olmayan öğrencilere giyim yardımı dağıttı. Musa Işın'a Eşi Tuba Işın, Sosyal Yardımlaşma Vakfı İl Müdürü Aslan Kaya ve Okul Müdürü Abdulhalik Tank eşlik etti.

İlk olarak okulda eğitim gören birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Işın çifti, daha sonra 3'üncü sınıf öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti. Öğrencilere içinde giyim ürünlerinin olduğu hediye paketlerini veren Işın çifti daha sonra Okuldan ayrıldılar. Okul çıkışında Mahallede yaşayan vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Musa Işın, gereken yardımın yapılacağını söyledi.

31 Mayıs 2017 , Çarşamba

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