Sözleşmeli Öğretmenlerden Milli Eğitim Müdürü Turan'a Ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, sözleşmeli öğretmenleri makamında kabul etti.

Milli Eğitim İnsan Kaynakları Şube Müdürü İsmet Mızrak koordinatörlüğünde kent merkezinde görev yapan sözleşmeli öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan’ı makamında ziyaret etti.Sözleşmeli öğretmenlerle bir süre sohbet eden Turan, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğuna dikkat çekerek, meslek onurunun çok önemli olduğunu kaydetti. Eğitim-öğretim işinin çok yönlü bir iş olduğunu ifade eden Turan, karşılaşılan her sorunu öğretmen, veli, okul ve idareci işbirliği ile çözmemiz gerektiğini, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kapılarının eğitimin bütün paydaşlarına açık olduğunu anlattı. Sözleşmeli öğretmenlerden proje üreten, fedakar ve çözüm odaklı olmalarını isteyen Turan, daha sonra sözleşmeli öğretmenlerle müdürlük önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

31 Mayıs 2017 , Çarşamba

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