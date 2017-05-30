AĞRI ASP’DEN, ENGELLİLER DERNEĞİNE YER TAHSİSİ

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Ağrı’da bulunan engelli derneklerine kurum hizmet binasında yer tahsisi yapıldı.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binasında bulunan bir oda engelli derneklerine tahsis edildi. Odanın tahsis edilmesi ile ilgili konuşan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmetşafi Erim, “Engelli derneklerimizin hizmet verebileceği bir yerleri bulunmamaktaydı. Biz de İl Müdürlüğü olarak bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve Engelli derneklerimizin kullanımına sunmak üzere kurumumuzda bulunan bir odayı, onlara tahsis ettik. Ağrı Engelliler derneğimiz başta olmak üzere engelli derneklerimiz bu odayı kullanabilirler” dedi.

Engelli derneklerine yer tahsisi ile ilgili konuşan Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, “Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz tarafından engelli derneklerimizin kullanımına sunulmak üzere tarafımıza bir yer tahsisi yapıldı. Engelli derneklerimiz yer konusunda sıkıntı yaşamaktaydılar. Şimdi bu yer hepimizin, derneklerimiz gelip burada faaliyetlerini yürütebilirler” dedi.

30 Mayıs 2017 , Salı

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