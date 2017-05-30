Ağrı'da Kaza:1 Ölü

Ağrı'da halk otobüsü bir yayaya çarptı 80 yaşlarında yaşlı bir adam otobüsün altında kalarak can verdi.

AĞRI GÜNCEL MEDYA AJANS/ Edinilen bilgiye göre, Gazi mahallesinde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği açıklanmayan 04AZ711 plakalı Belediye halk otobüsü, Özel Medicenter Tıp Merkezi önünde yolda yürüyen 80 yaşlarında ki Ferzende Demirci'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün altına giren ve yaklaşık 4 metre sürüklenen Demirci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Demirci'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi altına alındı

Kazanın ardından halk otobüsü sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

30 Mayıs 2017 , Salı

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