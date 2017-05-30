Beşir Derneği Ağrı Temsilciliğinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Sıcak Yemek

Ağrı Beşir Derneği Temsilciliği "Bir kap bir kalp" proje adıyla ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara Ramazan ayı boyunca evlerde hazırlanan sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve yetim çocuklarımızın sofralarında sıcak yemeğin eksik olmayacağını söyleyen Ağrı Beşir Derneği Temsilcisi Umut Oğur; İnşallah Ramazan ayı boyun çalışmalarımız devam edecek. Gündüz kumanya, akşam sıcak yemek çalışmalarımız olacak. Oğur: " Hizmetlerimizi hayırseverlerin yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl özellikle Ramazan ayında daha çok aileye ulaştıklarını vurgulayan Oğur, hayırseverlere teşşekür ederek. Gelin bu Ramazan ihtiyaç sahibi ailelerimize ve yetim çocuklarımıza sıcak yemek ulaştıralım diyerek çağrıda bulundu.

30 Mayıs 2017 , Salı

Bu haber toplam 68 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.