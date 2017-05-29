Vali Işın, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Musa Işın, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Fetullah Aladağ'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ağrı Valisi Musa Işın, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Fetullah Aladağ'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Doğubayazıt'ta bağlı Somkaya köyündeki ziyarette Vali Işın'a eşi Tuba Işın, Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan ve eşi Zeynep Akhan ve İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel eşlik etti.

Ziyarette, Vali Işın ve eşi şehidin babası Mehmet ve hamile eşi Latife Aladağ ile bir süre sohbet etti. Vali Işın, şehit babası Mehmet Aladağ'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği taziye mektubunu verdi.

Şehit Aladağ'ın çocuklarıyla yakından ilgilenen Vali Işın, şehidin emanetlerine sahip çıkacaklarından kimsenin kuşkusunun olmaması gerektiğini belirterek, "Devletimiz bugün olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olacak." dedi.

Teröristlerle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Vali Işın, şöyle konuştu:

"Biz güvenlik güçlerimizle, korucularımızla hep birlikte bu teröristlere karşı savaşmalıyız. Biz bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Eğer bunu yapamazsak vatanımızı, dinimizi, namusumuzu ve insanlığımızı kaybederiz. Ölümün en güzeli şehadet mertebesidir. Cenab-ı Hak inşallah bizlere de nasip eder. Biz yeni şehit vermiyoruz. Millet olarak var olduğumuzdan beri şehit vatanımıza bayrağımıza göz dikenler için şehit vermeye devam ediyoruz, edeceğiz de.

Namahrem eli bu memlekete değmesin, ecnebi ayağı bu toprakları çiğnemesin, toprağımız kirletilmesin, biz bunun derdindeyiz. Bu teröristler de bitecektir inşallah. Her gün onlarcası öldürülüyor. İhanetlerinin bedelini canlarıyla ödemeye devam edecekler. Bu çapulcuları, canileri, haydutları hep beraber inşallah yok edeceğiz. Bu uğurda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Vali Işın, daha sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

29 Mayıs 2017 , Pazartesi

Bu haber toplam 44 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.