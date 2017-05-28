 

28 Mayıs 2017

Bakan Soylu, Mehmetçik ile Tendürek'te Sahur Yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, Tendürek Dağı'ndaki Çetenli Jandarma Karakolunda asker ve güvenlik korucuları ile sahur yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı'nda bulunan Çetenli Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek asker ve güvenlik korucuları ile sahur yaptı.

ASKERLERLE TEK TEK TOKALAŞTI

Özel uçakla Ağrı'daki Ahmedi Hani Havalimanı'na gelen Bakan Soylu'yu, Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca ile diğer ilgililer karşıladı.
Buradan helikopterle Tendürek Dağı'ndaki Çetenli Karakolu'na geçen Soylu, kendisini karşılayan askerlerle teker teker tokalaştı.

Bakan Soylu, Tendürek Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Fetullah Aladağ'ın babası Mehmet Aladağ ve kardeşi Adem Aladağ'a başsağlığı dileyerek, "başımız sağ olsun, Allah cennete kavuştursun." dedi.
Daha sonra asker ve güvenlik korucuları ile sahurda bir araya gelen Soylu, birlikte karavana yedi.

OPERASYONLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Asker ve güvenlik korucuları ile sohbet eden Soylu, askeri yetkililerden Tendürek Dağı'ndaki terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonla ilgili bilgi aldı.
Sahura, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan ve AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca katıldı.

28 Mayıs 2017 , Pazar Bu haber toplam 36 defa okundu.

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