AKADAP: MEHMET GÖRMEZ YALNIZ DEĞİLDİR

Ağrı Kardeşlik Ve Dayanışma Platformu son günlerde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e yönelik bazı yayın organlarında yapılan iftira nitelikli haberler ile ilgili basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ülkemizin dört bir yanında bulunan bütün camilerden okutturduğu salalar ile halkımızın meydanlara inmesinde büyük payı olan ve milletimize moral aşılayan diyanet işleri başkanımız sayın Mehmet Görmez'in şahsında diyanet kurumunu yıpratmaya yönelik çabalar son günlerde artarak devam etmektedir.

Son yıllarda dünya çapında tebliğ-irşad faaliyetlerinde bulunan; Afrika, Asya ve Avrupa'da din hizmetlerinin sayı ve kalitesini arttırmaya gayret eden, İslam aleminin daha çok kenetlenmesi için çabalayan Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan saldırılar ehli vicdan hiç kimse tarafından kabul edilemez.

Her türlü hizip-klik çatışmalarının üzerinde ve onlardan beri olarak İslam kardeşliği ve ümmet bilinci çalışmalarında bulunan ve Türkiye’nin İslam dünyasında umut haline gelmesinde büyük katkısı olan Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan saldırıların amacına bir de bu açıdan bakmakta fayda vardır. Ümmeti kucaklayıcı ve kuşatıcı hizmetlerinden rahatsız olan ve güçlü bir Diyanet istemeyen bir takım çevreler, planlı ve koordineli şekilde başkanımızı ve başkanlığımızı yıpratmaya çalışmaktadır. Güçlü, sağlıklı ve toplumla barışık bir teşkilat, bu tip çevrelerin alanını daraltmaktadır.

Diyanet işleri başkanı hakkında yalan haberleri servise sokan odakların amacı birlik ve beraberliğimizi bozmaktır.

Kurulduğu günden beri her türlü şer odağının hedefinde olan diyanetin toplum üzerinde etkisinin artmaya başlaması ile bazı odakların etki alanlarını kaybetmeleri sonucu artan saldırıları kınıyor, Prof.Dr.Mehmet Görmez ve diyanet teşkilatının yalnız olmadığının bilinmesini istiyoruz.

Bu bağlamda bizler Ağrı Kardeşlik Ve Dayanışma Platformu olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Başkanı sayın Prof.Dr.Mehmet Görmez 'in yalnız olmadığını kamu oyuna saygı ile belirtiriz."

27 Mayıs 2017 , Cumartesi

