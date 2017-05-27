HÜDAPAR Ağrı İl Başkanlığı Ramazan Mesajı

Hür Dava Partisi Ağrı İl Başkanlığı Tarafından Ramazan Mesajı

Feyiz, rahmet ve bereketini büyük bir özlemle beklediğimiz rahmet ayı Ramazana bizleri ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd-u senalar olsun.

Hiç şüphe yok ki Ramazan ayını diğer aylardan ayıran ve bu ayı mübarek kılan en önemli unsur bu ayda nazil olan Kur’an-ı Kerim’dir.

Sadece insanlığın değil, yaratılmış bütün mevcudatın varlığının güvencesi olan ve hassaten insanlığın adalet, huzur ve güven içerisinde yaşamını idame ettirmesini sağlayan Kur’an’ın rehberliğine ne kadar muhtaç olduğumuzu bu gün daha iyi idrak etmekteyiz.

Kur’ani değerlerden mahrum bırakılmış dünyada kendi kanunları ile hüküm sürmeye çalışan tağuti güçlerin dayattıkları zulüm çarkı dün olduğu gibi bu günde insanlığa kan kusturmaktadır.

Zulüm çarkının direksiyonunu elinde tutan emperyalist batı ve onun yerli işbirlikçilerinin zulümleri altında ramazan ayına daha giren; manevi değerlerinden koparılmış, maddi değerleri gasp edilmiş, memleketleri viraneye dönmüş, her gün kanları oluk oluk akıtılan, şaşkın ve çaresizce bocalayan mazlum Müslümanların üzerindeki zulmün son bulmasını rabbimizden niyaz ediyoruz.

Küfrün işgali altındaki İslam beldelerini ve Müslümanların mukaddesatlarını azade kılması için bir araya gelmesi beklenen Müslümanların, küfrün oyununa gelerek büyük bir fitneye duçar olmaları, aralarında tesis etmeleri gereken vahdeti adeta katledercesine bir birlerine saldıracak duruma gelmeleri ise ayrıca muhasebesi yapılması gereken bir husustur.

Unutulmamalıdır ki bu gün duçar olduğumuz zulüm, küfrün güçlü olmasından değil, Müslümanlar olarak sağlayamadığımız bu vahdet sebebiyledir. Bunun da elbette ki indi ilahi de de bir hesabı olacaktır.

İslam ümmetine reva görülen bu zulmün karşısındaki çaresizliğimizin yanı sıra Müslümanlar olarak toplumumuzda her geçen gün daha da yaygınlaşan ahlaki çöküntü, dini ve kültürel değerlerden uzaklaşma, şahsi zaaf ve eksikliklerimizin telafisi ile manevi hastalıklarımızın tedavisi için yarın idrak edeceğimiz rahmet ayı ramazanın bizler için bir fırsat olmasını rabbimizden diliyoruz.

Rabbimizden tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, dualarımızı, kıyam ve rükûlarımızı, uzattıkça uzattığımız secdelerimizi kabul etmesini diliyor ve Ramazanın sonuna hem cehennemden azat olarak çıkmayı hem de bu dünyayı insanlığa cehennem haline getirenlerin şerrinden emin olarak ulaşmayı diliyor, idrak ettiğimiz rahmet ve bereket ayı Ramazanın, İslam ümmetine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

27 Mayıs 2017 , Cumartesi

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