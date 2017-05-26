Ağrı'da Öğrenme Şenlikleri Düzenlendi

Ağrı Halk Eğitim Merkezi tarafından "Öğrenme Şenliği" düzenlendi.

Mehter marşı eşliğinde Milli Eğitim Müdürlüğü önünden gerçekleştiren yürüyüş, Halk Eğitim Merkezi önünde son buldu.

Halk Eğitim Merkezi önünde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okul Müdürü Ahmet Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olan kurumlarının bireylere kültürel, ekonomik ve toplumsal gelişimleri sağlayıcı nitelikte eğitimler verdiklerini söyledi.

Kent genelinde 384 kurs açtıklarını anlatan Aktaş, "Genel, mesleki ve okuma yazma alanlarında 3 bin 349 kadın, 2 bin 959 erkek olmak üzere toplamda 6 bin 308 vatandaşa belgeler vermiş bulunmaktayız. " dedi.

Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan kurslarda yöresel kıyafetler, kilimler, halılar, ince oyaları gibi el işi ürünleri şenlikte sergilendi.

Program daha sonra Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi müzik grubunun müzik dinletisi ile sona erdi.

26 Mayıs 2017 , Cuma

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