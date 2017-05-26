Şehit Ailesinin Yağmurdan Zarar Gören Evi Onarılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla Ağrı'da yağmurdan zarar gören şehit ailesinin evi en kısa sürede onarılarak yeniden döşenecek.

Bakanlık, 1998 yılında şehit olan Mehmet Cengiz'in annesi Gülizar (69) ve babası Hasan Cengiz'in (79) Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki evlerinin yoğun yağış nedeniyle kullanılamaz hale geldiği haberleri üzerine harekete geçti.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, Bakan Kaya'nın talimatıyla Gülizar ve Hasan Cengiz ile görüştü.

İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, iki gün önce yağan yoğun yağmurdan dolayı şehit ailesinin evinin bir kısmında hasar meydana geldiğini belirterek, "Bakanımızın özel talimatı ile buradaki evimizin onarımı en kısa sürede gerçekleştirilecek. İçindeki eşyalar da döşenecek, sıfırdan yeniden. En kısa sürede buradaki tamirat, tadilat gerçekleşip yeniden bir ev inşası ile içindeki eşyalarla inşallah en güzelinden döşenecek." dedi.

Yıkılan evde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Erim, şöyle konuştu:

"Evin durumu zaten içinde yaşanmaz vaziyette. Hemen evin yanındaki evde yaşayan 2 tane yiğit evladı var. Evlatları, anne ve babalarını koruyup gözetiyorlar. Şu anda bir sıkıntı da söz konusu değil zaten. Bundan dolayı 2 evladına yürekten teşekkür ediyoruz ancak güzide şehidimizin 69 yaşındaki annesi ve 79 yaşındaki babası yeniden huzur içerisinde yaşayabilecekleri eve en kısa sürede kavuşturulacaktır. Bunun müjdesini vermek istedik. Bunun dışında yapılan haberlerin makbul olmadığını, biz basına ve bütün kamuoyuna buradan duyurmak istedik. Biz yaşlılarımızın yanındayız. Her iki yaşlımıza da şehidimizin haberinden hemen sonra maaşları bağlanmış, bakımları üstlenilmiş. Evin tadilatı ile ilgili de vakfımızdan 5 bin lira civarı yardım gelmiş ancak yeterli olmamış. Biz şimdi yeniden yapımını sağlama noktasında elimizden geleni inşallah yapacağız ve en kısa sürede bu ev inşa olacak. İçinde yeni sıfır malzemelerle, eşyalarla donatılacak. Bunun sözünü veriyoruz."

26 Mayıs 2017 , Cuma

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