Bellona 595.Mağazasını Ağrı’da Hizmete Açtı

Bellona 595. Mağazasını yoğun bir katılımla Ağrı halkının hizmetine açtı.

AĞRI GÜNCEL MEDYA AJANS-MERYEM AYDIN- Üç ortak olan Çetin Polat, Ramazan Polat ve Yeğenleri Oğuz Polat Bellonanın 595. mağazasını Ağrı'da açtı. Mağaza açılışına Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı AK

Parti İl Başkanı Kemal Atmaca, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Boydak holding yetkilileri, Ağrılı iş adamları ve esnafları katıldı.

Açılıştan önce konuşma yapan Mağaza sahibi Çetin Polat; 1980 yılında başlamış olduğumuz siz değerli hemşerilerimiz sayesinde büyük bir aile şirketi konumuna getirerek Ağrı iline bir nebze olsa da katma değer sağlamanın verdiği mutluluğu sizlerle paylaşmanın onuru içerisindeyiz. Bundan sonra inşallah Ağrı İlinde siz değerli hemşerilerimiz sayesinde farklı açılımlar içerisinde duracağız. Mağazamızın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Boydak holding pazarlama koordinatörü Bilal Uyanık yaptığı konuşmada; Ağrı'da Türkiye genelindeki 595. mağazamızı açmak üzere bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Bellonayla ilgili açıklamalarda bulunan Uyanık; malum olduğu üzere belli bir aradan sonra Ağrı'da da yeni bir heyecanımız var. Boydak holding 60 yıllık mobilya kültürü ile kurulmuş ciddi bir bilgi birikimi üzerine kurulmuş ve 20 yıllık bir süre içerinde sektörün en önemli iki markasından biri haline gelmiş bir markayız. Yaptığımız çalışmalarla her geçen gün büyümemize ülkemize katma değer sağlama anlamında gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Diyen Uyanık son olarak bu açılışta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi.

Çetin Polat ailesini tebrik ettiğini söyleyen Ağrı Valisi Musa Işın; inşallah bu tür kalitesi yüksek ürünler Ağrı'da daha fazla satılmaya başlanacaktır. Biz hep bunu diyoruz diğer illerde ne yapılıyorsa ne tüketiliyorsa Ağrı'da da o yapılacak ve o tüketilecek. İnşaatlarımız Kayseri, Ankara, İstanbul kalitesinde yapılacak. Burada tükettiğimiz ürünlerin kalitesi aynı şekilde İstanbul, Ankara, Kayseri'nin kalitesi neyse Ağrı'da da o kalitede ürünler satılacaktır. Bellona bunlardan bir tanesidir. Son zamanlarda görüyoruz ki gerek tüketim ürünleri olsun. Gerek cafeler de olsun. Gerek oteller de olsun. Yavaş yavaş bir kıpırdanma görüyoruz. Buda bizi memnun ediyor. Vali Işın; güvenli gelişme paraleldir. İnşallah Ağrı'nın güvenliği ve Huzuru daha fazla sağlanmaktadır. Huzurumuzla beraber Ağrı'ya daha fazla birlik daha fazla ürün daha fazla inşaat daha fazla hizmet girecektir. Ben Ağrı halkına özellikle Belediyeyi de aldıktan sonra şunu söylemeye başladım. Ağrı'yı yaşanabilir modern bir kent haline getirileceğiz. Projelerimizi hazırladık. İhalelerimizi yaptık. Allah nasip ederse havaların açılmasıyla birlikte özellikle Hazirandan itibaren büyük bir faaliyet içerisine gireceğiz. Dolayısıyla biz bu tür faaliyetler gösterirsek Ağrı'da daha çok bu tür mağazalar hizmete girecektir dedi. Daha sonra Boydak grubuna, Polat ailesine teşekkür edip tebriklerimi sunuyorum. diyerek konuşmasına son verdi.

Açılış yapıldıktan sonra mağaza katılımcı ve müşterilere gezdirilip tanıtılarak sona erdi.

25 Mayıs 2017 , Perşembe

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