Ağrı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kuracağı iftar sofrasında hem yemek ikramında bulunacak hem de ilahi konserler vererek,Ramazan ayı söyleşileri gibi birçok program düzenleyecek.

Ağrı Belediyesi Başkanı Musa Işın'ın talimatıyla Ramazan ayı etkinlikleri için tüm hazırlıklar devam ediyor.Ağrı'da gerçekleştirdiği değişim projeleri ile birlikte sosyal faaliyetlere de önem veren Ağrı Valisi Musa Işın, Ramazan ayında bir dizi programın yapılması için hazırlıklar yapıldı.

Ramazan ayı boyunca birbirinden ünlü isimler Ağrı'ya getiriliyor. 27 Mayıs ile 24 Haziran tarihleri arasında Ağrı Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı Leylekpınar Mahallesinde Ordu Evi Yanında her gün çeşitli programların gerçekleştirilecek. Etkinliklerle Ağrı halkının güzel bir Ramazan ayı geçirmesi hedefleniyor.Ağrı belediyesi, Ramazan ayı boyunca kuracağı iftar sofrasında hem yemek ikramında bulunacak hem de ilahi konserler ve söyleşiler gibi birçok program düzenleyecek. Bu etkinlikler Otağ çadırında ücretsiz çay ikramı ve hafta sonları çocuklara pamuk şekeri ,elma şekeri ,külah dondurma ikramıda yapılacak.

Ağrı'da 'Ramazan Şenlikleri' adı altında gerçekleştirilecek olan programda; 29 Mayıs’ta Sedat Uçan, 5 Haziran’da Hasan Dursun, 15 Haziran’da ise Abdurrahman Önül Ramazan ayının maneviyatını paylaşacaklar. Ara günlerde ise yerel sanatçılar başta olmak üzere Hacivat-Karagöz ve bir çok farklı programlar sunulacak.

25 Mayıs 2017 , Perşembe

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