Birikmiş Borçların Ödenmesi İçin Büyük Kolaylık

Ağrı Defterdar Vekili Mithat Güney ve Gelir Müdür Vekili Burhan Eldem Birikmiş borçların ödenmesinde büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınan son şansı Ağrı Güncel Medya Ajansa yaptıkları ziyaret ile anlatılar.

AĞRI-DERYA ASLAN- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19/8/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile vatandaşlara tanınan son fırsat ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere Ağrı Defterdar Vekili Mithat Güney ve Gelir Müdür Vekili Burhan Eldem Ağrı Güncel Medya Ajansa bir ziyaret gerçekleştirdiler. Gazetemize Yaptıkları ziyarette şu açıklamalarda bulundular.



Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19/8/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile

Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması,

Borçların taksitler halinde ödenebilmesi,

Vergi ihtilaflarının sonlandırılması,

Devam eden vergi incelemeleri İçin Kanundan yararlanılabilmesi,

Geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması,

Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler İçin pişmanlık beyanı yapılabilmesi,

İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

İmkânları getirilmiştir.

Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkânı verilmiştir.

Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

Bazı vatandaşlarımızın, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir Şans verilmiştir.

Yapılan düzenleme gereğince,

Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarım, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaklardır.

Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir.

6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir.

25 Mayıs 2017 , Perşembe

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