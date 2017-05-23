MUSTAZAFLAR CEMİYETİ AĞRI ŞUBESİNDEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM

Mustazaflar cemiyeti Ağrı şubesi her ay tespit ettikleri fakir ve muhtaç ailelere gıda ve nakdi yardım yaparak fakir ile zengin arasında köprü görevi görüyor.

Mustazaflar cemiyeti Ağrı şubesi yardım komisyonu başkanı İlhami bulan yaptıkları yardımlar hakkında bilgi vererek,Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle yardımlarına hız vererek bir nebzede olsa sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bulan;son 3 ay içinde 30 aileye kırmızı et 70 aileye 75 tl lik gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Yaklaşan Ramazan ayında fakir ile zengin arasında köprü görevi gördüklerini söyleyen Bulan hayırseverlere vatandaşların durumunu yerinde görerek dilerlerse yardımlarını bize vererek dilerlerse yapacakları yardımları bizimle beraber gelerek yardımlarını gerekli yerlere ulaştırabiliriz dedi.

Son olarak Bulan Hayırseverleri Ramazan ayında fakir ve muhtaçları unutmamalarını istedi.Ellerinden gelen yardımı sürekli yapmaya çalıştıklarını söyleyen Bulan tespit ettiğimiz ailelere her ay düzenli olarak uğradıklarını ve topladıkları yardımları kendilerini ulaştırdıklarını dile getirdi.

23 Mayıs 2017 , Salı

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