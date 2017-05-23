AĞRI BELEDİYESİNDEN SİNEMA GÜNLERİ

Ağrı Belediyesi her gün 2 seansta yaklaşık 200 öğrenciye cep sinema gösterimi yapıyor.

Ağrı Belediye Başkanı Musa Işın'ın talimatları doğrultusunda Ahmedi Hani Kültür Merkezinde Çocukların gelişimini sağlamak için Öğrencilere çeşitli filim gösteriler düzenleniyor.

Ağrı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafında Ahmedi Hani Kültür Merkezinde sinema günleri gösterimi yapılıyor.

Günde iki senans olmak üzere 200 çocuğun katıldığı animasyon filim gösterimlerinde öğretmen ve öğrencilerin filim izlemeleri sağlanıyor.

Okullarda bulunan öğrenciler oğretmenler eşliğinde Ağrı Belediyesinin tahsis ettiği servislerle Okullarda sınıf sınıf getirilerek filim gösremi yapıldıktan donra tekrar öğrenciler okullarına bırakılıyor.Filim gösterimi Çocuklara büyuk bir memnuniyet sağlıyor.

Katılımcı öğretmenler, öğrencilerin toplu şekilde filim izlemeleri sosyal alanda çocukların gelişmelerini sağladığını söylüyor.

23 Mayıs 2017 , Salı

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